В подмосковном зверинце пантера загрызла мужчину

Частный зверинец принадлежит московскому бизнесмену. Представители СМИ сообщают, что пантера набросилась на смотрителя питомника, когда он зашел в вольер для того, чтобы покормить её. Хищник перегрыз мужчине горло. От несовместимой с жизнью травмы мужчина умер на месте. Данная трагедия произошла в Московской области в Истринском районе, в населенном пункте Обновленный Труд.По факту происшествия в данное время проводится проверка. Пантера успела выбежать из вольера, однако спустя время её поймали. Раньше ТВ транслировало информацию о похожем случае, который произошел в Воронежской области, где домашний медведь загрыз человека насмерть.