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Ольга Бузова в своём новогоднем обращении пожелала людям здоровья
Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram новогоднее видео, в котором пожелала всем людям здоровья, отметив, что "больными мы никому не нужны".

Слова Бузовой многим фолловерам показались весьма странными, а некоторые подумали, что в её жизни происходили такие случаи, когда от больного человека отказывались родственники и друзья.

Ольга Бузова в своём новогоднем обращении пожелала людям здоровья

Звезда телевидения и сцены является востребованной личностью в медиапространстве, имея миллионы фолловеров в социальных сетях. Поэтому каждая её публикация становится объектом пристального наблюдения, а фанаты чётко улавливают настроение Ольги по тем или иным фото и видео.
"Когда у тебя все хорошо, все с тобой рядом, а как только у тебя возникают какие-то проблемы, многие от тебя отворачиваются", - с грустью констатировала звезда телешоу "Дом-2".

В конце своего обращения Бузова пожелала людям любви, в особенности себе лично, поскольку, как она объяснила, в ней нуждается более всего.

В комментариях мнения подписчиков разделились: одни полностью согласны со сказанным Ольгой, другие же считают, что люди, на самом деле, не так плохи, как себя показывают.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:34
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