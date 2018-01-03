Ольга Бузова в своём новогоднем обращении пожелала людям здоровья

"Когда у тебя все хорошо, все с тобой рядом, а как только у тебя возникают какие-то проблемы, многие от тебя отворачиваются", - с грустью констатировала звезда телешоу "Дом-2".

Ольга Бузова опубликовала в своём Instagram новогоднее видео, в котором пожелала всем людям здоровья, отметив, что "больными мы никому не нужны".Слова Бузовой многим фолловерам показались весьма странными, а некоторые подумали, что в её жизни происходили такие случаи, когда от больного человека отказывались родственники и друзья.Звезда телевидения и сцены является востребованной личностью в медиапространстве, имея миллионы фолловеров в социальных сетях. Поэтому каждая её публикация становится объектом пристального наблюдения, а фанаты чётко улавливают настроение Ольги по тем или иным фото и видео.В конце своего обращения Бузова пожелала людям любви, в особенности себе лично, поскольку, как она объяснила, в ней нуждается более всего.В комментариях мнения подписчиков разделились: одни полностью согласны со сказанным Ольгой, другие же считают, что люди, на самом деле, не так плохи, как себя показывают.