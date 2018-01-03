Александра Черно удивила зрителей, не оставив никаких шансов Иосифу Оганесяну на возобновление отношений

Не так давно Оганесян написал в блоге, что со своей бывшей возлюбленной, возможно, поступал не очень красиво. Парень также поинтересовался у подписчиков, не хотят ли они видеть их снова вместе. На этот вопрос Черно, окончательно решившая расстаться с армянином, ответила сама.Девушка написала, что больше ничего общего с ним иметь даже не подумает. Это был хороший знак для Иосифа, который, вероятно, должен был заставить его понять, что всё уже кончено.Стоит отметить, что прежде на подобные попытки парня возобновить роман Черно всегда отвечала взаимностью, предварительно пытаясь собственноручно склеить романтический альянс с любимым человеком.Теперь же, когда импульсивная брюнетка решила кардинально поменять не только свой имидж, но и отношение к мужчине, который, как считает девушка, никогда не любил её по-настоящему, она собирается найти другого красавца, чтобы сыграть с ним свадьбу, создать семью и нарожать детей.