Участницы "Дома-2" оплачивали Новый год своим парням

Девушки, как часто бывает на данном реалити-шоу, платили не только за себя, но и за своих молодых людей, и дочка Татьяны Владимировны Марина Африкантова не стала исключением. Жизнерадостная блондинка отметила главный праздник в Вене. Телезвезде пришлось платить за проживание в городе и за себя, и за возлюбленного Романа Капаклы.Кроме того, Африкантова купила проектному атлету подарок, а также приобрела для себя эффектное платье, и потратила немного средств для яркой новогодней ночи. За проживание в Вене, подарки и разные мелочи Марине пришлось отдать больше 100 тысяч рублей.Не в обиде на свою вторую половинку остался и другой силач реалити-шоу Алексей Чайчиц, строящий отношения с Лизой Триандафилиди. Экс-возлюбленная Романа Гриценко также потратила на себя и парня около ста тысяч рублей. Пара тоже отмечала праздник в Вене.К слову, Лилия Четрару тратилась на Новый год не так сильно, как её коллеги. На подарок для любимого Сергея Захарьяша и всё остальное молдаванка не отдала и 50 тысяч рублей, доказав своему парню, что может быть экономной.