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Участницы "Дома-2" оплачивали Новый год своим парням
Стало известно, как сильно потратились участницы популярного проекта "Дом-2" в Новый год.

Девушки, как часто бывает на данном реалити-шоу, платили не только за себя, но и за своих молодых людей, и дочка Татьяны Владимировны Марина Африкантова не стала исключением. Жизнерадостная блондинка отметила главный праздник в Вене. Телезвезде пришлось платить за проживание в городе и за себя, и за возлюбленного Романа Капаклы.

Участницы "Дома-2" оплачивали Новый год своим парням

Кроме того, Африкантова купила проектному атлету подарок, а также приобрела для себя эффектное платье, и потратила немного средств для яркой новогодней ночи. За проживание в Вене, подарки и разные мелочи Марине пришлось отдать больше 100 тысяч рублей.

Участницы "Дома-2" оплачивали Новый год своим парням

Не в обиде на свою вторую половинку остался и другой силач реалити-шоу Алексей Чайчиц, строящий отношения с Лизой Триандафилиди. Экс-возлюбленная Романа Гриценко также потратила на себя и парня около ста тысяч рублей. Пара тоже отмечала праздник в Вене.

Участницы "Дома-2" оплачивали Новый год своим парням

К слову, Лилия Четрару тратилась на Новый год не так сильно, как её коллеги. На подарок для любимого Сергея Захарьяша и всё остальное молдаванка не отдала и 50 тысяч рублей, доказав своему парню, что может быть экономной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:59
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