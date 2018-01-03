Maserati отзывает в США и Канаде 1 500 авто Quattroporte и Ghibli

Представителями автоконцерна сообщается, что эти меры примут в отношении версий, которые реализовали с 24 июля по 15 декабря прошлого года. Причиной отзыва авто являются подозрения у представителей корпорации касательно неисправностей в аккумуляторной, топливной системе. Такого рода поломки могут привести к протеканию бензина непосредственно на двигательный отсек. Это опасно возгоранием авто.Владельцы таких автомобилей будут обязательно проинформированы про дату приёма и местоположение сервис-центра, непосредственно в котором эксперты займутся тщательной проверкой авто. При обнаружении дефектов, специалисты приступят к их ремонту абсолютно бесплатно.