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СМИ сообщают о беременности возлюбленной Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко
Сайт Super.ru сообщает о беременности возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Данную информацию новостной портал получил от одного из инсайдеров.

После того как стало известно о романе экс-супруга Бузовой с молодой моделью из Ростовской области, часто начали появляться новости о беременности девушки, но подтверждения не было.

СМИ сообщают о беременности возлюбленной Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко

Как известно, полузащитник "Локомотива" сделал предложение темноволосой красавице, находясь Мальдивах. Интернет-пользователи сразу заговорили о том, что к этому шагу Дмитрия подтолкнула беременность Анастасии.

Стоит сказать, что фанаты Бузовой именно Костенко обвиняются в расставании с Тарасовым. Ведущая телешоу "Дом-2" и спортсмен счастливо жили в браке на протяжении 4 лет, а потом, как видят это поклонники Ольги, появилась Анастасия и вскружила голову Дмитрию.

На данный момент ни Тарасов, ни Костенко не комментируют появившуюся информацию. Ранее 23-летняя красавица утверждала, что пока не готова обзаводиться детьми, поэтому планирует с этим ещё подождать.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:25
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