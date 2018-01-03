СМИ сообщают о беременности возлюбленной Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко

После того как стало известно о романе экс-супруга Бузовой с молодой моделью из Ростовской области, часто начали появляться новости о беременности девушки, но подтверждения не было.Как известно, полузащитник "Локомотива" сделал предложение темноволосой красавице, находясь Мальдивах. Интернет-пользователи сразу заговорили о том, что к этому шагу Дмитрия подтолкнула беременность Анастасии.Стоит сказать, что фанаты Бузовой именно Костенко обвиняются в расставании с Тарасовым. Ведущая телешоу "Дом-2" и спортсмен счастливо жили в браке на протяжении 4 лет, а потом, как видят это поклонники Ольги, появилась Анастасия и вскружила голову Дмитрию.На данный момент ни Тарасов, ни Костенко не комментируют появившуюся информацию. Ранее 23-летняя красавица утверждала, что пока не готова обзаводиться детьми, поэтому планирует с этим ещё подождать.