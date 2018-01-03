Зрители "Дома-2" считают, что Ксения Бородина причастна к увольнению Кати Жужи

Сама Катя уверяет, что покинула телешоу исключительно по личным мотивам, но зрители считают, что дело вовсе в другом. Ксения Бородина является значимым человеком в системе "Дома-2", обладающим большим влиянием, чем она могла воспользоваться для того, чтобы изжить неугодную Жужу. После ухода Михайловского, который, кстати, определил Катю в штат, это стало сделать проще.А ведь когда-то Бородина и Жужа были хорошими подругами, но в какой-то момент их пути разошлись. Стоит сказать, что Катя до сих пор не понимает, почему вдруг Ксения решила прекратить с ней общение, но спорить с ней особо не стала.Что касается своего ухода, то Жужа говорит следующее: её возлюбленный начал возмущаться, что из-за проекта "Дом-2" она уделяет слишком мало времени на семью. Поэтому телезвезда приняла решение прислушаться. Катя рассказала, что после ухода из проекта планирует попробовать себя в бизнесе, и в этом её поддерживает молодой человек.