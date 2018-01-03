Новогодние скульптуры с изображением главных персонажей позволили мастерам увековечить праздничные моменты
Новогодние праздники всегда были особенными для жителей из разных стран мира, однако они не могут продолжаться вечно. Чтобы исправить такую оплошность мастера создали скульптуры с изображением главных персонажей, что позволило им увековечить такие моменты.
В 2000 году жители Демре смогли полюбоваться памятником святому Николаю, ставшему прообразом американского Деда Мороза. К сожалению, мусульмане негативно восприняли затею скульптора и потребовали перенести шедевр ближе к кладбищу. Затем на месте христианского символа возник Санта-Клаус, сделанный из пластика, которого снова сменил прежний образ Чудотворца. На этот раз он были изображен добрым старцем, стоящим в окружении детей, что пришлось по вкусу населению и не оскорбляло его религиозные чувства.
Индийцы тоже терпимо отнеслись к европейскому волшебнику благодаря художнику Сударшану Пантаику, сделавшему 100 фигурок главного новогоднего героя на пляже в Пури. В качестве материала он использовал обычный песок и также имел помощников-студентов, чтобы завершить задуманный сюрприз. Раньше этот человек аналогичным образом создавал елки, однако его целью не было прославление необычного праздника. Он хотел обратить внимание общества на проблемы, связанные с климатом, чтобы оно увидело стариков в теплых одеждах на фоне деревьев, которые могут сменить привычную экзотику.
Жители республики Андорра вообще не задумываются о таких проблемах, или сразу начинают воплощать свои мысли в скульптурах. Они решили в столице установить громадного снеговика, напоминающего туристам обо всех прелестях зимнего отдыха в этой части мира. Ведь их тут ждут великолепные лыжные трассы, катание на санках и многие новогодние забавы, благодаря большому снежному покрову, держащемуся тут до весны. Такие смешные фигурки можно увидеть также в США, России и Египте, а местные умельцы из штата Мичиган решили поставить в городе Франкенмут красивые елочные шары, украсив их надписями с новогодними пожеланиями.
Гости во время посещения Барселоны сразу обращают внимание на неприличное изображение Санта-Клауса, справляющего нужду перед зрителями. Можно подумать, что испанцы негативно относятся к волшебнику, однако его вид со спущенными штанами символизирует каганера. В подобной позе изготавливаются многие сувениры, где есть даже лица политиков, так что этот герой только пополнил коллекцию юмора местных жителей.
Китайцы решили переплюнуть своих коллег и создали аналог, напоминающий своей позой Мэрилин Монро, стоящей над люком с воздухом в поднятом платье. Только новогодний персонаж остался недоволен столь провокационной интерпретацией сюжета, так что стыдливо пытается прикрыть свой низ и имеет недовольное выражение лица. Несмотря на такие нюансы, туристы и местные жители с удовольствием позируют возле памятника и потом сохраняют фото на память.
В 2000 году жители Демре смогли полюбоваться памятником святому Николаю, ставшему прообразом американского Деда Мороза. К сожалению, мусульмане негативно восприняли затею скульптора и потребовали перенести шедевр ближе к кладбищу. Затем на месте христианского символа возник Санта-Клаус, сделанный из пластика, которого снова сменил прежний образ Чудотворца. На этот раз он были изображен добрым старцем, стоящим в окружении детей, что пришлось по вкусу населению и не оскорбляло его религиозные чувства.
Индийцы тоже терпимо отнеслись к европейскому волшебнику благодаря художнику Сударшану Пантаику, сделавшему 100 фигурок главного новогоднего героя на пляже в Пури. В качестве материала он использовал обычный песок и также имел помощников-студентов, чтобы завершить задуманный сюрприз. Раньше этот человек аналогичным образом создавал елки, однако его целью не было прославление необычного праздника. Он хотел обратить внимание общества на проблемы, связанные с климатом, чтобы оно увидело стариков в теплых одеждах на фоне деревьев, которые могут сменить привычную экзотику.
Жители республики Андорра вообще не задумываются о таких проблемах, или сразу начинают воплощать свои мысли в скульптурах. Они решили в столице установить громадного снеговика, напоминающего туристам обо всех прелестях зимнего отдыха в этой части мира. Ведь их тут ждут великолепные лыжные трассы, катание на санках и многие новогодние забавы, благодаря большому снежному покрову, держащемуся тут до весны. Такие смешные фигурки можно увидеть также в США, России и Египте, а местные умельцы из штата Мичиган решили поставить в городе Франкенмут красивые елочные шары, украсив их надписями с новогодними пожеланиями.
Гости во время посещения Барселоны сразу обращают внимание на неприличное изображение Санта-Клауса, справляющего нужду перед зрителями. Можно подумать, что испанцы негативно относятся к волшебнику, однако его вид со спущенными штанами символизирует каганера. В подобной позе изготавливаются многие сувениры, где есть даже лица политиков, так что этот герой только пополнил коллекцию юмора местных жителей.
Китайцы решили переплюнуть своих коллег и создали аналог, напоминающий своей позой Мэрилин Монро, стоящей над люком с воздухом в поднятом платье. Только новогодний персонаж остался недоволен столь провокационной интерпретацией сюжета, так что стыдливо пытается прикрыть свой низ и имеет недовольное выражение лица. Несмотря на такие нюансы, туристы и местные жители с удовольствием позируют возле памятника и потом сохраняют фото на память.