Новогодние скульптуры с изображением главных персонажей позволили мастерам увековечить праздничные моменты

В 2000 году жители Демре смогли полюбоваться памятником святому Николаю, ставшему прообразом американского Деда Мороза. К сожалению, мусульмане негативно восприняли затею скульптора и потребовали перенести шедевр ближе к кладбищу. Затем на месте христианского символа возник Санта-Клаус, сделанный из пластика, которого снова сменил прежний образ Чудотворца. На этот раз он были изображен добрым старцем, стоящим в окружении детей, что пришлось по вкусу населению и не оскорбляло его религиозные чувства.Индийцы тоже терпимо отнеслись к европейскому волшебнику благодаря художнику Сударшану Пантаику, сделавшему 100 фигурок главного новогоднего героя на пляже в Пури. В качестве материала он использовал обычный песок и также имел помощников-студентов, чтобы завершить задуманный сюрприз. Раньше этот человек аналогичным образом создавал елки, однако его целью не было прославление необычного праздника. Он хотел обратить внимание общества на проблемы, связанные с климатом, чтобы оно увидело стариков в теплых одеждах на фоне деревьев, которые могут сменить привычную экзотику.Жители республики Андорра вообще не задумываются о таких проблемах, или сразу начинают воплощать свои мысли в скульптурах. Они решили в столице установить громадного снеговика, напоминающего туристам обо всех прелестях зимнего отдыха в этой части мира. Ведь их тут ждут великолепные лыжные трассы, катание на санках и многие новогодние забавы, благодаря большому снежному покрову, держащемуся тут до весны. Такие смешные фигурки можно увидеть также в США, России и Египте, а местные умельцы из штата Мичиган решили поставить в городе Франкенмут красивые елочные шары, украсив их надписями с новогодними пожеланиями.Гости во время посещения Барселоны сразу обращают внимание на неприличное изображение Санта-Клауса, справляющего нужду перед зрителями. Можно подумать, что испанцы негативно относятся к волшебнику, однако его вид со спущенными штанами символизирует каганера. В подобной позе изготавливаются многие сувениры, где есть даже лица политиков, так что этот герой только пополнил коллекцию юмора местных жителей.Китайцы решили переплюнуть своих коллег и создали аналог, напоминающий своей позой Мэрилин Монро, стоящей над люком с воздухом в поднятом платье. Только новогодний персонаж остался недоволен столь провокационной интерпретацией сюжета, так что стыдливо пытается прикрыть свой низ и имеет недовольное выражение лица. Несмотря на такие нюансы, туристы и местные жители с удовольствием позируют возле памятника и потом сохраняют фото на память.