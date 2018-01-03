Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу

Француз был признан автором кулинарного шедевра, а также в 1860 году он был совладельцем московского “Эрмитажа”, где собиралась знатная публика, балующая себя изысками поваров. Историкам известно мало сведений о человеке из Прованса, отец которого держал трактир. Молодой Люсьен решил покинуть отчий дом, чтобы приобрести опыт, имея знания готовки блюд, полученные на кухне родителя. Кулинар изучил все премудрости столичных поваров, после чего посетил много французских городов, а затем решил стать личным кулинаром итальянского монарха Вюртемберга Вильгельма. Однако многие соотечественники нашего героя опровергали такую историю, описывая своего собрата, как одинокого и нелюдимого человека, который не желал откровенничать во время беседы. Это стало причиной распространения слухов, что повар был не той личностью, за которую себя выдавал.В 20 веке многие лица утверждали, что он был евреем из общины Минска, решивший прикинуться иностранцем, чтобы избежать выселения в гетто. Потом московскому полицмейстеру, любившему погулять в ресторане со своими служащими, удалось выправить для Оливье необходимые документы. Мужчина прекрасно знал, что москвичи были помешаны на французской кухне, так что решил открыть заведение вместе с земляками, ставшее пользоваться большим успехом у богачей. Однако мода вносит свои коррективы во время, так что скоро изыски блюд вместе с полными дамами сменились стремлением женского пола иметь стройные фигуры и отказаться от калорийных продуктов, составляющих меню ресторана. Также повара огорчал вкус местной элиты, не желающей насладиться вкусом соусов, предпочитая заправлять иноземные деликатесы сметаной, а также смешивая разные варианты поданных яств на тарелке.Тогда повар решил поразить общество новинкой, особое внимание, уделив провансалю, выписывая для заправки ингредиенты с других стран. Он не спал много ночей, прежде чем смог добиться идеального вкуса и подать на суд гурманов свой салат, не имеющий ничего общего с привычными для желудка аналогами. Первичные составные этого чуда включали в себя парочку рябчиков вместе с телячьим языком и паюсной икрой, после которой в блюдо добавлялся свежий салат, отварные раки, пикули и соя кабуль. Но потом сюда еще нужно было порезать каперсы, свежие огурцы и вареные яйца. Все продукты тушились и мариновались отдельно, так как тут были свои хитрости. Оливье жарил дичь в масле на сильном огне, а потом клал ее в бульон, куда еще добавлялась мадера вместе с шампиньонами и оливками. Когда мясо начинало отделяться от костей, оно солилось и еще несколько минут варилось на слабом огне.Такой рецепт вместе с иными аналогами был описан в кулинарной книге Пелагеи Александровой, вышедшей через 14 лет после кончины нашего героя. Однако главным секретом блюда стал соус, где прованское масло взбивалось с желтками яиц, после чего еще добавлялась горчица с уксусом. Французский гений сначала создал блюдо из мяса, когда оно вместе с кубиками желе из бульона лежало на тарелке возле раковых шеек, политых вышеописанным соусом, а затем в центре картофель с маринованными огурцами выступал в роли декора. Вот только после презентации блюда мастер с ужасом наблюдал за купцом, смешавшим все части ингредиентов, и проглотившим их вместе с водкой. Тогда разозленный автор решил сразу сделать микс и полить его заправкой, после чего посетители толпами посещали заведение, чтобы заказать отличную закуску к спиртному. Оно стало давать отличную прибыль, но также за рецептом диковинки началась охота. Если помощники готовили все остальные продукты, то созданием соуса Оливье занимался лично, закрыв за собою двери помещения на замок.Лучшие столичные коллеги неоднократно пытались выведать тайну рецепта и предлагали за него огромные деньги, но француз даже не хотел их слушать. Молодой помощник Иван Иваном каким-то чудом узрел комбинации шефа, после чего стал работать в столичном трактире, сделав свой вариант бренда. Москвичи попробовали новинку, но были разочарованы, потому что многие продукты автор заказывал у личных поставщиков. Скоро слухи о его шедевре достигли дворца, однако он отказал поварам монархов, несмотря на статус поставщика двора. Шустову пришлось 40 лет ждать такой милости от императора, несмотря на великолепное качество коньяка, а также только 30 компаний были удостоены высокой чести, но Люсьен решил не разглашать секрет. После его смерти заведение постепенно стало забываться публикой, открывшей новых кулинарных кумиров, затем оно стало принадлежать разным владельцам, а рецепт использовался в богатых домах россиян.Только местные кулинары не смогли повторить знаменитый рецепт, а гурманы отказывались признавать варианты привычного деликатеса с необычным вкусом. Все попытки отыскать изюминку закачивались провалом, а дальше поиски прекратились в связи с политическими переменами. Ситуация немного изменилась в лучшую сторону в 20-х годах, когда снова открылись рестораны и стали подаваться старые блюда в измененном виде. Тогда в салат стали класть овощи вместе с кусочком мяса, после чего новая эпоха сменила его на колбасу. Сейчас хозяйки стараются сделать свои заправки, так что возможно, они найдут утерянный секрет героя истории во время очередного кулинарного эксперимента.