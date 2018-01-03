В Таджикистане отравленный плов стал причиной смерти четырех человек

В городе Худжанд в процессе приготовления новогоднего угощения повар по еще неустановленной причине добавил в еду натриевую селитру. Отведав угощения, четыре человека умерли. В их числе оказался и сам кулинар.Судмедэкспертиза выявила у жертв плова смертельные дозы нитрата натрия. Также в помещении, где проходил смертельный ужин, нашли коробок с остатками этой отравы.Среди пострадавших от отравленного плова оказалось еще шестеро: сейчас они с тяжелыми отравлениями находятся под наблюдением врачей. Среди них – пожилая женщина и ее несовершеннолетний внук.В настоящее время открыто уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют подробности инцидента.