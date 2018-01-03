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В Таджикистане отравленный плов стал причиной смерти четырех человек
В Таджикистане повар отравил плов, заправив его нитратом натрия. В итоге четверо отведавших кушанье людей, среди которых оказался и сам повар, скончались.
В Таджикистане отравленный плов стал причиной смерти четырех человек


В городе Худжанд в процессе приготовления новогоднего угощения повар по еще неустановленной причине добавил в еду натриевую селитру. Отведав угощения, четыре человека умерли. В их числе оказался и сам кулинар.

Судмедэкспертиза выявила у жертв плова смертельные дозы нитрата натрия. Также в помещении, где проходил смертельный ужин, нашли коробок с остатками этой отравы.

Среди пострадавших от отравленного плова оказалось еще шестеро: сейчас они с тяжелыми отравлениями находятся под наблюдением врачей. Среди них – пожилая женщина и ее несовершеннолетний внук.

В настоящее время открыто уголовное производство по факту причинения смерти по неосторожности. Правоохранители выясняют подробности инцидента.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:45
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