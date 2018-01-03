Окольцованное Солнце решит нехватку энергии на Земле

Теорию создания вокруг Солнца некой сферы, собирающей энергию главной звезды Солнечной системы, выдвинул еще в 1960 году ученый Фриман Дайсон, впоследствии подобная гипотеза стала известна как «сфера Дайсона».Взяв за основу теорию «сферы Дайсона» студенты Лестерского университета подсчитали, что для осуществления проекта известного ученого потребуется 119 спутников, которые будут расположены на расстоянии в 8 миллионов километров друг от друга и вращаться вокруг орбиты Солнца. Энергию светила спутники будут передавать на Землю при помощи лазерных лучей.Чтобы вычислить стоимость проекта, студенты взяли за основу среднюю стоимость обычной солнечной панели – около 20 фунтов на 1 кг веса. Соотношение массы 119 спутников и цены обойдется в 48,1 млрд дол, а при учете непредвиденных расходов, то и все 50 миллиардов, сообщают авторы космического проекта. Однако подобные расходы окупятся с лихвой, так как энергетическая мощность «кольца», согласно расчетам, превзойдет по мощности самую крупную АЭС США – Пало Верде.