В Сочи пьяный водитель на авто застрял на лестнице
В Сочи у пьяного водителя произошел авто-казус: при попытке съехать по лестнице он застрял.
1 января в центре Сочи в районе одноименного кинотеатра водитель иномарки по какой-то причине решил спуститься на автомобиле по ступенькам. Но спустился не до конца – когда «на горизонте» появился асфальт тротуара, он застрял, уперевшись в него бампером. Жалкие попытки продолжить путь очевидцы сняли на камеру телефона.
Когда свидетели происшествия стали обращаться к водителю, по ответам они поняли, что тот сильно пьян.
Авторы опубликованного ролика не сообщают, приехала ли разбираться с неадекватным водителем полиция.
1 января в центре Сочи в районе одноименного кинотеатра водитель иномарки по какой-то причине решил спуститься на автомобиле по ступенькам. Но спустился не до конца – когда «на горизонте» появился асфальт тротуара, он застрял, уперевшись в него бампером. Жалкие попытки продолжить путь очевидцы сняли на камеру телефона.
Когда свидетели происшествия стали обращаться к водителю, по ответам они поняли, что тот сильно пьян.
Авторы опубликованного ролика не сообщают, приехала ли разбираться с неадекватным водителем полиция.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15