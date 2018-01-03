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В Сочи пьяный водитель на авто застрял на лестнице
В Сочи у пьяного водителя произошел авто-казус: при попытке съехать по лестнице он застрял.
В Сочи пьяный водитель на авто застрял на лестнице


1 января в центре Сочи в районе одноименного кинотеатра водитель иномарки по какой-то причине решил спуститься на автомобиле по ступенькам. Но спустился не до конца – когда «на горизонте» появился асфальт тротуара, он застрял, уперевшись в него бампером. Жалкие попытки продолжить путь очевидцы сняли на камеру телефона.

Когда свидетели происшествия стали обращаться к водителю, по ответам они поняли, что тот сильно пьян.

Авторы опубликованного ролика не сообщают, приехала ли разбираться с неадекватным водителем полиция.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
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