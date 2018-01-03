Ученые рассказали о том, каким будет секс на Марсе

Американские ученые провели исследования и выяснили, возможна ли интимная близость на Марсе.Крис Ленхардт, доктор медицинских наук, провела лабораторное наблюдение на станции MDRS (Америка) за близостью женщины и мужчины в условиях максимально приближенным к марсианским.Ей удалось установить, что на красной планете придется в буквальном смысле бороться за секс. На поверхности Марса человеческие тела отталкиваются друг от друга и для того, чтобы сблизиться с партнером потребуется победить законы физики.Крис Ленхардт сообщила, что сам процесс полового акта в плане ощущений на Марсе отличаться от земного не будет, но на тела будет иметь влияние гравитация.Если люди хотят обитать в космосе, то воплощение полового акта станет ключевой проблемой. Поэтому этот вопрос необходимо изучать дополнительно далее.