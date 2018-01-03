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Ученые рассказали о том, каким будет секс на Марсе
Ученые выяснили, возможна ли интимная близость на Марсе и рассказали каким будет секс на красной планете.
Ученые рассказали о том, каким будет секс на Марсе


Американские ученые провели исследования и выяснили, возможна ли интимная близость на Марсе.

Крис Ленхардт, доктор медицинских наук, провела лабораторное наблюдение на станции MDRS (Америка) за близостью женщины и мужчины в условиях максимально приближенным к марсианским.

Ей удалось установить, что на красной планете придется в буквальном смысле бороться за секс. На поверхности Марса человеческие тела отталкиваются друг от друга и для того, чтобы сблизиться с партнером потребуется победить законы физики.

Крис Ленхардт сообщила, что сам процесс полового акта в плане ощущений на Марсе отличаться от земного не будет, но на тела будет иметь влияние гравитация.

Если люди хотят обитать в космосе, то воплощение полового акта станет ключевой проблемой. Поэтому этот вопрос необходимо изучать дополнительно далее.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 10:30
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