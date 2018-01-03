Алекса после пластики изменилась до неузнаваемости

По окончанию «Фабрики звезд» Алекса стала самой востребованной выпускницей. Но, записав пару песен и объездив страну с концертами с коллегами-выпускниками, она покинула сцену. Слухов по этому поводу ходило много.Сейчас любимый мужчина обеспечивает ее. Алекса живет в центре Москвы, являясь к тому же хозяйкой магазина бижутерии с немаленьким доходом. За те 14 лет, что прошли со дня выпуска «Фабрики», Алекса несколько раз становилась пациенткой пластических хирургов: увеличившиеся губы, рельефные скулы, ринопластика, подбородок – это дело рук докторов. Сама же певица отлично поработала над фигурой.К слову, пару лет назад СМИ пестрели сообщениями о возникших у фабрикантки проблемах из-за увлеченности диетами, подозревали даже анорексию. Однако девушка смогла выйти из этих проблем победительницей.