Росгвардия рекомендует не афишировать в соцсетях свои туристические маршруты

В новогодние праздники Управлением вневедомственной охраны рекомендуется гражданам России не обсуждать свои туристические маршруты, не обсуждать свои предстоящие поездки за рубеж и не публиковать в Сети фотографии из аэропортов или непосредственно с мест отдыха.Со слов представителя Росгвардии, такая информация способствует увеличению краж из частных домов и квартир.По данным Управления, как раз на период новогодних и рождественских праздников приходится пик квартирных краж, когда многие выезжают из дома отдыхать за город или за границу в отпуск или на выходные.