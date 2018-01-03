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Росгвардия рекомендует не афишировать в соцсетях свои туристические маршруты
Во избежание квартирных краж Росгвардия рекомендует не афишировать свои туристические маршруты и не обсуждать ближайшие поездки за рубеж.
Росгвардия рекомендует не афишировать в соцсетях свои туристические маршруты


В новогодние праздники Управлением вневедомственной охраны рекомендуется гражданам России не обсуждать свои туристические маршруты, не обсуждать свои предстоящие поездки за рубеж и не публиковать в Сети фотографии из аэропортов или непосредственно с мест отдыха.

Со слов представителя Росгвардии, такая информация способствует увеличению краж из частных домов и квартир.

По данным Управления, как раз на период новогодних и рождественских праздников приходится пик квартирных краж, когда многие выезжают из дома отдыхать за город или за границу в отпуск или на выходные.
Общество
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 08:15
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