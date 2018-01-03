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Отец певицы Эми Уайнхаус продолжает общаться с ее призраком
Как утверждает отец умершей Эми Уайнхаус, она посещает его дом, приняв образ черного дрозда.
Отец певицы Эми Уайнхаус продолжает общаться с ее призраком


Оказывается, все это время, которое прошло со дня смерти талантливой исполнительницы, ее родитель поддерживал связь с ее призраком. Мужчина рассказывает, что дух покойной дочери прилетает в дом и садится к нему кровать. Сидит и смотрит. Иногда Эми может являться к отцу в облике черного дрозда.

Исполнительница и автор песен, Эмми Уайнхаус была знаменита своей экстравагантной манерой пения. По оценке специалистов она признана одной из достойнейших певиц 2000-х годов. Скончалась Эми в 2011 году в 27-летнем возрасте от отравления алкоголем – около ее тела были найдены три пустых бутылки из-под водки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 07:45
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