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Павел Дуров рассказал, что Telegram в январе пополнится тремя новыми обновлениями
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что мессенджер в январе пополнится тремя новыми обновлениями.
Павел Дуров рассказал, что Telegram в январе пополнится тремя новыми обновлениями


Павел Дуров, основатель Telegram и «ВКонтакте» сообщил пользователям о том, что уже в январе в обновленном мессенджере Telegram для iOS и Android их ждет три новых крупных обновления. Такое сообщение появилось в Twitter, когда Дуров отвечал на вопросы пользователей.

Один из юзеров спросил о том, стоит ли ожидать в декабре следующее обновление Telegram, на что основатель мессенджера ответил коротко - «маловероятно». Но он заявил, что крупные апдейты запланированы на январь и их будет сразу три. При этом Дуров не стал пояснять, в чем будут заключаться обновления.

В последний раз после обновления Telegram в нем появилась новая для пользователей функция группирования фотографий и добавилась возможность выбирать темы оформления. Также появилась возможность создавать до трех учетных записей с одного устройства.
Технологии
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:15
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