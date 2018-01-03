Павел Дуров рассказал, что Telegram в январе пополнится тремя новыми обновлениями

Павел Дуров, основатель Telegram и «ВКонтакте» сообщил пользователям о том, что уже в январе в обновленном мессенджере Telegram для iOS и Android их ждет три новых крупных обновления. Такое сообщение появилось в Twitter, когда Дуров отвечал на вопросы пользователей.Один из юзеров спросил о том, стоит ли ожидать в декабре следующее обновление Telegram, на что основатель мессенджера ответил коротко - «маловероятно». Но он заявил, что крупные апдейты запланированы на январь и их будет сразу три. При этом Дуров не стал пояснять, в чем будут заключаться обновления.В последний раз после обновления Telegram в нем появилась новая для пользователей функция группирования фотографий и добавилась возможность выбирать темы оформления. Также появилась возможность создавать до трех учетных записей с одного устройства.