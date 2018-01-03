Лазерное новогоднее шоу в Дубае внесено в Книгу рекордов Гинесса

В новогоднюю ночь в Дубае было поставлено лазерное шоу, которое стало новым самым масштабным мировым представлением среди подобных. Шоу стало мировым рекордом, посмотрели который десятки тысяч зрителей.У самого высокого сооружения в мире - башни Бурдж Халифа в новогоднюю ночь вместо традиционного фейерверка устроили шоу «Light Up 2018». За несколько секунд до наступления полуночи на башне запустили отсчет. После этого на ней, соседних небоскребах, танцующих фонтанах в течение нескольких минут зрители смогли наблюдать лазерные проекции, которые сопровождались музыкой.Шоу наполняли национальные символы. В конце шоу на небоскребе был спроецирован огромный парящий сокол.Рекорд внесут в Книгу рекордов Гинесса как «самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание».