Вторжение инопланетян и разрушительные землетрясения ожидают Землю в 2018 году - уфологи

Поводом к подобным рассуждениям послужила участившаяся в последнее время активность кальдеры Йеллоустоуна, цвет которой стал более темным из-за горных пород, поднявшихся с глубин супервулкана. Уфологи считают, что потемнение кальдеры служит неким сигналом для представителей инопланетных цивилизаций, которые планируют атаковать Землю в ближайшее время.Да и сама активность кальдеры служит огромным поводом для беспокойства, считают независимые эксперты, так как в случае извержения планета подвергнется небывалым катаклизмам, в том числе и повсеместным разрушительным землетрясениям, от которых более всего пострадают Азия и Европа. Климат в этих регионах изменится навсегда.Кроме того, из-за инопланетной активности Земля будет подвержена многочисленным атакам метеоритов, что уже наблюдается в последнее время.