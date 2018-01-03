Вторжение инопланетян и разрушительные землетрясения ожидают Землю в 2018 году - уфологи
Уфологи обнародовали данные, согласно которым 2018 год для нашей планеты окажется самым «богатым» на всевозможные природные катаклизмы, а в частности – землетрясения. Кроме того, по словам независимых экспертов нашу Землю в следующем году ожидает настоящее нашествие НЛО. Под прицелом, по мнению уфологов, окажется Европа и Индия.
Поводом к подобным рассуждениям послужила участившаяся в последнее время активность кальдеры Йеллоустоуна, цвет которой стал более темным из-за горных пород, поднявшихся с глубин супервулкана. Уфологи считают, что потемнение кальдеры служит неким сигналом для представителей инопланетных цивилизаций, которые планируют атаковать Землю в ближайшее время.
Да и сама активность кальдеры служит огромным поводом для беспокойства, считают независимые эксперты, так как в случае извержения планета подвергнется небывалым катаклизмам, в том числе и повсеместным разрушительным землетрясениям, от которых более всего пострадают Азия и Европа. Климат в этих регионах изменится навсегда.
Кроме того, из-за инопланетной активности Земля будет подвержена многочисленным атакам метеоритов, что уже наблюдается в последнее время.
Поводом к подобным рассуждениям послужила участившаяся в последнее время активность кальдеры Йеллоустоуна, цвет которой стал более темным из-за горных пород, поднявшихся с глубин супервулкана. Уфологи считают, что потемнение кальдеры служит неким сигналом для представителей инопланетных цивилизаций, которые планируют атаковать Землю в ближайшее время.
Да и сама активность кальдеры служит огромным поводом для беспокойства, считают независимые эксперты, так как в случае извержения планета подвергнется небывалым катаклизмам, в том числе и повсеместным разрушительным землетрясениям, от которых более всего пострадают Азия и Европа. Климат в этих регионах изменится навсегда.
Кроме того, из-за инопланетной активности Земля будет подвержена многочисленным атакам метеоритов, что уже наблюдается в последнее время.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:30