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В Берлине из тюрьмы заключенные сбежали в третий раз за неделю
В Берлине из тюрьмы открытого типа совершен третий за неделю побег.
В Берлине из тюрьмы заключенные сбежали в третий раз за неделю


В первый день нового года очередные заключенные незаконно покинули стены берлинской тюрьмы, где надзор сведен до минимума. Оказывается, это уже третий по счету побег за очень короткое время.
Первый же случай побега был зафиксирован еще в прошлую пятницу, 28 декабря. Тогда четыре узника втайне от охраны покинули стены тюрьмы. На следующий день их примеру последовал еще один.

Сейчас известно, что уже один из беглецов, тот, что сбежал один, сдался властям, а всех остальных беглецов пока разыскивает полиция по всей стране.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:55
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