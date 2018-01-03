Названы лучшие мобильные приложения января 2018 года
Эксперты составили рейтинг из шестерки лучших мобильных приложений, которыми можно будет воспользоваться в январе бесплатно. В список вошли как игры, так и просто полезные программы.
В первую очередь специалисты отмечают приложение, название которого Scrubbies, а его разработчиками выступают программисты из Google. Программа способна создавать последовательность из видеозаписей согласно выданным ей инструкциям. Также напоминают нам о приложении из AppStore под названием SnapCalc. ПО способно взять математический пример из сделанной фотографии и выдать пользователю решение.
Mirror Emoji Keyboard тоже довольно интересная программа, которая дает возможность юзеру делать из своих селфи-снимков собственные эмодзи. При этом их потом можно использовать в переписке с человеком. Приложение для создания Bitmoji доступно в сервисах как iOS, так и Android.
Также стоит выделить Files Go by Google для очистки системы от старых файлов, Remindee превращает все в напоминание, а GloudGames предназначена для запуска игр ПК и приставок на телефоне.
В первую очередь специалисты отмечают приложение, название которого Scrubbies, а его разработчиками выступают программисты из Google. Программа способна создавать последовательность из видеозаписей согласно выданным ей инструкциям. Также напоминают нам о приложении из AppStore под названием SnapCalc. ПО способно взять математический пример из сделанной фотографии и выдать пользователю решение.
Mirror Emoji Keyboard тоже довольно интересная программа, которая дает возможность юзеру делать из своих селфи-снимков собственные эмодзи. При этом их потом можно использовать в переписке с человеком. Приложение для создания Bitmoji доступно в сервисах как iOS, так и Android.
Также стоит выделить Files Go by Google для очистки системы от старых файлов, Remindee превращает все в напоминание, а GloudGames предназначена для запуска игр ПК и приставок на телефоне.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30