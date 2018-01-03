OnePlus 5T получит новую модификацию
Китайцы собираются выпустить новую модификацию смартфона OnePlus 5T. Некоторые специалисты подозревают, что изменения могут коснуться цены, объема оперативной или встроенной памяти, а также цвета корпуса девайса.
Так китайский производитель опубликовал на YouTube видео, из которого и стало известно об изменениях. Стоит напомнить, что сейчас в продаже имеется три версии OnePlus 5T - Midnight Black, Lava Red и Star Wars Special Edition, при этом каждая модель оснащена платами на 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также накопителем на 64 и 128 Гб. Только представители OnePlus знают, что представляет собой новая модель.
Нынешние модификации смартфона дают пользователю 6,01-дюймовый дисплей Optic AMOLED, а также топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, оснащенный восемью вычислительными ядрами. Не стоит забывать о сканере лица. Вдобавок ко всему основная и фронтальная камеры на 20 и 16 Мп делают это устройство одним из лучших на рынке.
Ожидается, что уже в этом месяце новинка появится на рынке.
Так китайский производитель опубликовал на YouTube видео, из которого и стало известно об изменениях. Стоит напомнить, что сейчас в продаже имеется три версии OnePlus 5T - Midnight Black, Lava Red и Star Wars Special Edition, при этом каждая модель оснащена платами на 6 и 8 Гб оперативной памяти, а также накопителем на 64 и 128 Гб. Только представители OnePlus знают, что представляет собой новая модель.
Нынешние модификации смартфона дают пользователю 6,01-дюймовый дисплей Optic AMOLED, а также топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, оснащенный восемью вычислительными ядрами. Не стоит забывать о сканере лица. Вдобавок ко всему основная и фронтальная камеры на 20 и 16 Мп делают это устройство одним из лучших на рынке.
Ожидается, что уже в этом месяце новинка появится на рынке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00