Новые достижения наномедицины останавливают прогрессирование рака поджелудочной железы
Новое исследование Тель-Авивского университета указывает на обратную корреляцию между известным онкогеном, который способствует развитию рака, и экспрессией онкопрессорной микроРНК в качестве причины расширенной выживаемости рака поджелудочной железы. Исследование может послужить основой для разработки эффективного коктейля лекарств для рака поджелудочной железы и других видов рака.
Рак поджелудочной железы является одним из наиболее агрессивных видов рака, известных сегодня. Подавляющее большинство пациентов с раком поджелудочной железы умирает всего за год после диагностики.
«Несмотря на все методы лечения современной медицины, около 75% пациентов с раком поджелудочной железы умирают в течение 12 месяцев после постановки диагноза, в том числе многие из них умирают всего за несколько месяцев», - говорит профессор Ронит Сатти-Файнаро из кафедры физиологии и фармакологии медицинского факультета Саклера.
Ученые провели профилирование РНК и анализ образцов, взятых у пациентов с раком поджелудочной железы, и обнаружили обратную корреляцию между сигнатурами miR-34a, туморецептора и PLK1, известным онкогеном. Эта корреляция имела смысл для такого агрессивного рака. Затем ученые разработали новую наночастицу, которая избирательно доставляет генетический материал опухоли и предотвращает побочные эффекты в окружающих здоровых тканях.
«Мы разработали нанокарцеп для доставки miR-34a, который разрушает сотни онкогенов, и мелкую мешающую РНК PLK1 (siRNA). Они были доставлены непосредственно на опухоль, чтобы изменить молекулярную сигнатуру раковых клеток, что делает опухоль бездействующей или полностью ее искореняет». - говорит профессор Сатти-Файнаро.
Чтобы подтвердить свои выводы, ученые вводили новые наночастицы в опухоли поджелудочной железы и наблюдали значительное продлевание выживаемости подопытных мышей. Это лечение учитывает всю геномную картину и показывает, что одного из генов недостаточно для лечения рака поджелудочной железы или любого типа рака, считают ученые.
Рак поджелудочной железы является одним из наиболее агрессивных видов рака, известных сегодня. Подавляющее большинство пациентов с раком поджелудочной железы умирает всего за год после диагностики.
«Несмотря на все методы лечения современной медицины, около 75% пациентов с раком поджелудочной железы умирают в течение 12 месяцев после постановки диагноза, в том числе многие из них умирают всего за несколько месяцев», - говорит профессор Ронит Сатти-Файнаро из кафедры физиологии и фармакологии медицинского факультета Саклера.
Ученые провели профилирование РНК и анализ образцов, взятых у пациентов с раком поджелудочной железы, и обнаружили обратную корреляцию между сигнатурами miR-34a, туморецептора и PLK1, известным онкогеном. Эта корреляция имела смысл для такого агрессивного рака. Затем ученые разработали новую наночастицу, которая избирательно доставляет генетический материал опухоли и предотвращает побочные эффекты в окружающих здоровых тканях.
«Мы разработали нанокарцеп для доставки miR-34a, который разрушает сотни онкогенов, и мелкую мешающую РНК PLK1 (siRNA). Они были доставлены непосредственно на опухоль, чтобы изменить молекулярную сигнатуру раковых клеток, что делает опухоль бездействующей или полностью ее искореняет». - говорит профессор Сатти-Файнаро.
Чтобы подтвердить свои выводы, ученые вводили новые наночастицы в опухоли поджелудочной железы и наблюдали значительное продлевание выживаемости подопытных мышей. Это лечение учитывает всю геномную картину и показывает, что одного из генов недостаточно для лечения рака поджелудочной железы или любого типа рака, считают ученые.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:50