Новые достижения наномедицины останавливают прогрессирование рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы является одним из наиболее агрессивных видов рака, известных сегодня. Подавляющее большинство пациентов с раком поджелудочной железы умирает всего за год после диагностики.«Несмотря на все методы лечения современной медицины, около 75% пациентов с раком поджелудочной железы умирают в течение 12 месяцев после постановки диагноза, в том числе многие из них умирают всего за несколько месяцев», - говорит профессор Ронит Сатти-Файнаро из кафедры физиологии и фармакологии медицинского факультета Саклера.Ученые провели профилирование РНК и анализ образцов, взятых у пациентов с раком поджелудочной железы, и обнаружили обратную корреляцию между сигнатурами miR-34a, туморецептора и PLK1, известным онкогеном. Эта корреляция имела смысл для такого агрессивного рака. Затем ученые разработали новую наночастицу, которая избирательно доставляет генетический материал опухоли и предотвращает побочные эффекты в окружающих здоровых тканях.«Мы разработали нанокарцеп для доставки miR-34a, который разрушает сотни онкогенов, и мелкую мешающую РНК PLK1 (siRNA). Они были доставлены непосредственно на опухоль, чтобы изменить молекулярную сигнатуру раковых клеток, что делает опухоль бездействующей или полностью ее искореняет». - говорит профессор Сатти-Файнаро.Чтобы подтвердить свои выводы, ученые вводили новые наночастицы в опухоли поджелудочной железы и наблюдали значительное продлевание выживаемости подопытных мышей. Это лечение учитывает всю геномную картину и показывает, что одного из генов недостаточно для лечения рака поджелудочной железы или любого типа рака, считают ученые.