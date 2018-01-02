В Молдове осквернили памятник советским танкистам

На мемориальном комплексе «Виктория» у села Леушены в Молдавии был осквернен памятник советским танкистам.Надругательство на территории мемориала совершается уже не в первый раз. Неизвестные изуродовали гранитные плиты, исписали постамент памятника с танком Т-34, поставленного в честь героев наступательной Яссо-Кишиневской операции в августе 1944 года. Сам танк измазали красной, желтой, синей красками. Прилегающая же территория давно уже превращена в мусорник.Общественные организации объединят свои усилия для наведения порядка на мемориале, а также направят в правоохранительные органы заявление, требующее отыскать вандалов и привлечь их к ответственности.