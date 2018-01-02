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В Молдове осквернили памятник советским танкистам
На мемориальном комплексе «Виктория» у села Леушены в Молдавии был осквернен памятник советским танкистам.

В Молдове осквернили памятник советским танкистам


Надругательство на территории мемориала совершается уже не в первый раз. Неизвестные изуродовали гранитные плиты, исписали постамент памятника с танком Т-34, поставленного в честь героев наступательной Яссо-Кишиневской операции в августе 1944 года. Сам танк измазали красной, желтой, синей красками. Прилегающая же территория давно уже превращена в мусорник.

Общественные организации объединят свои усилия для наведения порядка на мемориале, а также направят в правоохранительные органы заявление, требующее отыскать вандалов и привлечь их к ответственности.
Происшествия
Добавил: George21 Сегодня, 22:01
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