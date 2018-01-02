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Телеведущая Лера Кудрявцева показала своего 27-летнего сына
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram интересным снимком. На фото запечатлён её 27-летний сын Жан, родившийся от брака Кудрявцевой и музыканта Сергея Ленюка из группы «Ласковый май». Поклонники восхитились сходством мамы и сына.

Телеведущая Лера Кудрявцева показала своего 27-летнего сына


46-летняя радио- и телеведущая Валерия (Лера) Кудрявцева впервые продемонстрировала своим поклонникам взрослого сына. Фото, размещённое в Instagram, снабжено таким комментарием: «Сынуля! Впервые разрешил себя сфотографировать!» - написала Лера и добавила, что этот снимок – эксклюзив. Взрослого сына телеведущей зовут Жан, он родился в недолгом браке Кудрявцевой и Сергея Ленюка, игравшего в составе прославленной советской группы «Ласковый май».

О Жане известно немного. Молодой человек завершил обучение в академии имени Плеханова. Впрочем, образование и место работы сына Кудрявцевой мало интересовало фолловеров телеведущей. Поклонники завалили Леру комплиментами, отмечая заметное внешнее сходство мамы и сына, а также выражая восторг по поводу того, что такой взрослый мужчина является сыном такой «молодой, как девочка» мамы.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 23:58
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