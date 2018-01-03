Ученые: Глобальное потепление может высушить четверть поверхности Земли

Особой угрозой для почвы считается повышение предела кислотности состава ее компонентов, так называемая ацидификация. Данный процесс ускоряет обезвоживание и дегенерацию земель. Этим наносится серьезный урон для сельского хозяйства, а последствия вымирания растительности, сокращают необходимую переработку концентрации углекислого газа, который и вызывает согревание Земли.Группой исследователей определено, что на протяжении 2052 - 2070 годов возможно повышение температуры планеты еще на уровень двух градусов. Такого незначительного потепления уже достаточно к превращению в пустыню от 24 до 30 процентов пощади суши. Данные факты повлекут за собой сокращение биоразнообразия, а долгая засуха неизбежно спровоцирует массовые лесные пожары.