АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Ученые: Глобальное потепление может высушить четверть поверхности Земли
Специалистами давно обсуждаются возможные сценарии по определению климата Земли в условиях наступления глобального потепления. Предсказания исследователей не утешительные, достаточно добавить повышение температуры планеты всего на 2° C и опустыниванию подвергнуться более 30% общей площади поверхности.

Особой угрозой для почвы считается повышение предела кислотности состава ее компонентов, так называемая ацидификация. Данный процесс ускоряет обезвоживание и дегенерацию земель. Этим наносится серьезный урон для сельского хозяйства, а последствия вымирания растительности, сокращают необходимую переработку концентрации углекислого газа, который и вызывает согревание Земли.
Ученые: Глобальное потепление может высушить четверть поверхности Земли


Группой исследователей определено, что на протяжении 2052 - 2070 годов возможно повышение температуры планеты еще на уровень двух градусов. Такого незначительного потепления уже достаточно к превращению в пустыню от 24 до 30 процентов пощади суши. Данные факты повлекут за собой сокращение биоразнообразия, а долгая засуха неизбежно спровоцирует массовые лесные пожары.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Таджикистане отравленный плов стал причиной
Марина Африкантова перепугала Сеть своими
Maserati отзывает в США и Канаде 1 500 авто
Окольцованное Солнце решит нехватку энергии на
В Сочи пьяный водитель на авто застрял на лестнице
Участник "Дома-2" Алексей Чайчиц удивил себя и
Просмотреть все новости