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Актриса Мария Кожевникова впервые показала третьего, самого младшего сына
Актриса и политик Мария Кожевникова в ушедшем году стала мамой в третий раз. Однако экс-депутат Госдумы ни фото, ни имени своего сына не разглашала. Лишь под Новый год Кожевникова выложила фотографию полугодовалого сынишки, правда, снятого со спины.

Актриса Мария Кожевникова впервые показала третьего, самого младшего сына


В семейном союзе актрисы Марии Кожевниковой и бизнесмена Евгения Васильева уже родились трое сыновей. В январе 2014-го – Иван, в январе 2015-го – Максим, в июле 2017-го – третий сын, имя и внешность которого до сих пор находится «под табу» для СМИ и поклонников актрисы. Только в связи с наступившим Новым годом и уступая многочисленным просьбам фолловеров, Кожевникова согласилась выложить фотографию самого младшего сына.

Снимок Васильева-младшего звезда «Универа» Мария Кожевникова выложила на своей страничке в Инстаграм. Поклонники таланта актрисы за пять минут «набросали» более трёх с половиной тысяч отметок «Мне нравиться», хотя малыш был снят спиной к камере. Несмотря на то, что невозможно разглядеть лицо мальчика, нашли фолловеры, написавшие Кожевниковой: сын очень похож на «звёздную» мамочку!

Добавим, что имя третьего, самого младшего сына Кожевниковой по-прежнему хранится в тайне.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 21:05
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