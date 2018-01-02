Актриса Мария Кожевникова впервые показала третьего, самого младшего сына

В семейном союзе актрисы Марии Кожевниковой и бизнесмена Евгения Васильева уже родились трое сыновей. В январе 2014-го – Иван, в январе 2015-го – Максим, в июле 2017-го – третий сын, имя и внешность которого до сих пор находится «под табу» для СМИ и поклонников актрисы. Только в связи с наступившим Новым годом и уступая многочисленным просьбам фолловеров, Кожевникова согласилась выложить фотографию самого младшего сына.Снимок Васильева-младшего звезда «Универа» Мария Кожевникова выложила на своей страничке в Инстаграм. Поклонники таланта актрисы за пять минут «набросали» более трёх с половиной тысяч отметок «Мне нравиться», хотя малыш был снят спиной к камере. Несмотря на то, что невозможно разглядеть лицо мальчика, нашли фолловеры, написавшие Кожевниковой: сын очень похож на «звёздную» мамочку!Добавим, что имя третьего, самого младшего сына Кожевниковой по-прежнему хранится в тайне.