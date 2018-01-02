Ученые: Стремительно развивающийся перфекционизм среди молодежи приводит к психическим расстройствам

Это исследование является первым, которое изучает различия в поколении групп в перфекционизме, по словам ведущего автора Томаса Каррана, доктора философии Университета Бата. Он и его соавтор Эндрю Хилл, доктор философии из Университета Йорк-Сент-Джон, предполагают, что перфекционизм подразумевает «нерациональное стремление к достижению совершенства, а также чрезмерное критическое отношение к себе и другим».Карран и Хилл проанализировали данные 41 641 американских, канадских и британских студентов, завершив многомерную шкалу перфекционизма, исследуемую с конца 1980-х до 2016 года. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Bulletin, показало, что поздние поколения студентов показали значительно более высокие показатели для каждой формы перфекционизма, чем предыдущие поколения. В частности, в период между 1989 и 2016 годами показатель самооценки перфекционизма увеличился на 10%.По словам Каррана, рост перфекционизма обусловлен рядом факторов. Так, использование социальных сетей приводит к тому, что молодые люди совершенствуются по сравнению с другими, что делает их неудовлетворенными их собой и увеличивает социальную изоляцию. Стремление заработать деньги, давление, чтобы получить хорошее образование и установить высокие карьерные цели, - это другие области, в которых сегодняшние молодые люди демонстрируют перфекционизм.Увеличение перфекционизма может отчасти повлиять на психологическое здоровье студентов, сказал Хилл, ссылаясь на более высокие уровни депрессии, беспокойства и суицидальных мыслей, чем десять лет назад. Хилл призвал школы и директивные органы обуздать поощрение конкуренции среди молодежи в целях сохранения хорошего психического здоровья подростков.