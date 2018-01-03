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Эксперты назвали ТОП-3 колоссальных космических взрыва от столкновения сверхмассивных черных дыр
Эксперты обнародовали ТОП-3 космических взрывов от слияний свермасивных черных дыр, которые будут настолько мощны, что само пространство вокруг них сотрясется.

Эксперты назвали ТОП-3 колоссальных космических взрыва от столкновения сверхмассивных черных дыр


Согласно информации, предоставленной изданием ToDay News Ufa, столкновение свермассивных черных дыр приводит к невероятным по своим масштабам взрывам в космическом пространстве, так как в результате этого события в космос освобождается просто колоссальное количество энергии, которое сотрясает все вокруг себя. А таких массивных воронок в каждой галактике расположена, как минимум одна, а часто две и даже три. В результате слияния галактик их черные дыры сталкиваются, воспроизводя невиданные взрывы. Похожий сценарий ожидает и нашу галактику Млечный Путь. Астрофизики вычислили, что через 5 млрд лет она столкнется с соседкой – туманностью Андромеды.

По словам экспертов, в поле зрения астрономов попала галактика Око Саурона, взрыв от ее черных дыр, которых в галактике имеется две и которые в настоящее время на бешеных скоростях несутся друг дружке навстречу, ученые поместили на третье место. Расположена она от нашей галактики на расстоянии в 43 млн световых лет, поэтому взрыв от столкновения ее сверхмассивных черных воронок может оказать некое воздействие на Млечный Путь. Однако эксперты успокаивают, так как это случится не раннее, чем через 1 млн лет.

Второй по мощности взрыв черных дыр ожидают астрономы в квазаре PG 1302-102, расположенном в созвездии Девы на расстоянии в 3,5 млрд световых лет от нас. Однако когда это произойдет, исследователи прогнозировать не берутся.

Квазар J0045+41 с двумя сверхмассивными черными воронками в центре, находится на первом месте. Его сверхмассивные черные дыры настолько близко приблизились друг к другу, что сотрясение от взрыва ожидается уже через 300 лет. Расположен квазар на расстоянии в 2,6 миллиарда световых лет от нас.
Технологии / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 03:00
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