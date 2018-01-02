Дима Билан выразил «особый респект» своему крестнику Александру Плющенко за 21 откатанное шоу на льду

Популярный певец Дима Билан в своем аккаунте Instagram поделился впечатлениями от шоу на льду «Щелкунчик» под опубликованным им видеороликом с выступлением Евгения Плющенко.Артист написал, что Женя и Яна создают невероятное шоу на льду. Он рассказал, что всегда счастлив быть рядом с ними и сообщил, что завтра с удовольствием будет аплодировать им из зрительного зала.Билан назвал шоу «Щелкунчик» высшим пилотажем и сказкой на льду и для взрослых, и для детей. «А Венский Симфонический оркестр имени Штрауса в новогодние праздники могла только ты, Янчик, организовать!» - восхищаясь, добавил он.Также Дмитрий выразил «особый респект» своему крестнику Александру и написал, что очень любит семью Плющенко и Рудковской и гордится ими. «21 шоу на льду в 4 года может откатать в его возраст только Ваш сын!!! Саня, браво! Обнял!» - похвалил крестника Билан.Фолловеры в комментариях к посту Билана не перестают восхищаться создаваемыми Яной и Евгением творческими шедеврами. Поклонники поражены тем, что даже в свой День рождения Рудковская создает другим людям праздник.