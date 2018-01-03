Выпуск журнала Playboy хотят прекратить
После того, как у всемирно известного журнала Playboy появились новые владельцы, его выпуск хотят прекратить, чтобы сконцентрироваться на других областях своей деятельности.
Почти сразу после того, как похоронили основателя журнала Хью Хефнера, новое руководство печатного издания заговорило о возможном его закрытии и прекращении печати. Эту же мысль высказал и управляющий партнер компании Rizvi Traverse Бен Кон. Именно им принадлежит главный пакет акций журнала Playboy, которые они получили после того, как вложили в организацию Playboy Enterprises 207 млн долларов в 2011 году.
Позже сотрудники редакции сообщили, что инвесторы хотели прикрыть издание очень давно, однако Хью Хефнер настаивал на том, чтобы он продолжал выходить. Теперь, когда основателя нет в живых, собственники Playboy собираются заняться развитием других своих проектов - ночными клубами и казино.
Почти сразу после того, как похоронили основателя журнала Хью Хефнера, новое руководство печатного издания заговорило о возможном его закрытии и прекращении печати. Эту же мысль высказал и управляющий партнер компании Rizvi Traverse Бен Кон. Именно им принадлежит главный пакет акций журнала Playboy, которые они получили после того, как вложили в организацию Playboy Enterprises 207 млн долларов в 2011 году.
Позже сотрудники редакции сообщили, что инвесторы хотели прикрыть издание очень давно, однако Хью Хефнер настаивал на том, чтобы он продолжал выходить. Теперь, когда основателя нет в живых, собственники Playboy собираются заняться развитием других своих проектов - ночными клубами и казино.
Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 01:00