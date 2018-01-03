Выпуск журнала Playboy хотят прекратить

Почти сразу после того, как похоронили основателя журнала Хью Хефнера, новое руководство печатного издания заговорило о возможном его закрытии и прекращении печати. Эту же мысль высказал и управляющий партнер компании Rizvi Traverse Бен Кон. Именно им принадлежит главный пакет акций журнала Playboy, которые они получили после того, как вложили в организацию Playboy Enterprises 207 млн долларов в 2011 году.Позже сотрудники редакции сообщили, что инвесторы хотели прикрыть издание очень давно, однако Хью Хефнер настаивал на том, чтобы он продолжал выходить. Теперь, когда основателя нет в живых, собственники Playboy собираются заняться развитием других своих проектов - ночными клубами и казино.