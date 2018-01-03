АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Выпуск журнала Playboy хотят прекратить
После того, как у всемирно известного журнала Playboy появились новые владельцы, его выпуск хотят прекратить, чтобы сконцентрироваться на других областях своей деятельности.

Выпуск журнала Playboy хотят прекратить


Почти сразу после того, как похоронили основателя журнала Хью Хефнера, новое руководство печатного издания заговорило о возможном его закрытии и прекращении печати. Эту же мысль высказал и управляющий партнер компании Rizvi Traverse Бен Кон. Именно им принадлежит главный пакет акций журнала Playboy, которые они получили после того, как вложили в организацию Playboy Enterprises 207 млн долларов в 2011 году.

Позже сотрудники редакции сообщили, что инвесторы хотели прикрыть издание очень давно, однако Хью Хефнер настаивал на том, чтобы он продолжал выходить. Теперь, когда основателя нет в живых, собственники Playboy собираются заняться развитием других своих проектов - ночными клубами и казино.
Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Таджикистане отравленный плов стал причиной
Марина Африкантова перепугала Сеть своими
Maserati отзывает в США и Канаде 1 500 авто
Окольцованное Солнце решит нехватку энергии на
В Сочи пьяный водитель на авто застрял на лестнице
Участник "Дома-2" Алексей Чайчиц удивил себя и
Просмотреть все новости