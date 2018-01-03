Уфологи обнаружили на Марсе огромного паука, исследовав снимки NASA

По словам охотника за НЛО, на Марсе его коллеги обнаружили огромного паука. Доказательством своих слов Уоринг считает то, что фотоснимок был сделан марсианской лабораторией Curiosity и в данное время фотокадры паука на Красной планете можно найти на официальном сайте NASA. Уфолог считает, что паука ни с чем спутать нереально, так как на фотокадре хорошо просматривается его тело с восемью лапами – по четыре с каждой стороны.Однако скептики сомневаются, что на фотоснимках ровера Curiosity зафиксирован настоящий паук. По их мнению, это может быть просто причудливой трещиной в горной марсианской породе. Конечно, официальная наука отрицает наличие жизни на Красной планете, однако с полной уверенностью этого сказать нельзя, так как для веских доказательств исследование Марса нужно проводить, находясь непосредственно на планете, чего пока люди позволить себе не могут.