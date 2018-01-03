59 лет назад был запущен спутник АМС «Луна-1»
Сегодня отмечается 59-я годовщина с тех пор, как в космос была запущена советская космическая станция АМС «Луна-1». Она должна была достичь орбиты спутника Земли – Луны, но вследствие проблем с расчетами, аппарат остался на орбите Солнца.
Тем не менее, станция смогла пролететь 6 тысяч километров в направлении Луны. Также ученым удалось получить данные об эксперименте, который проводился на борту спутника АМС «Луна-1». Представители государственной корпорации «Роскосмос» считают, что тогда исследователи смогли достичь выдающихся результатов.
Ученые впервые получили данные от радиационного кольца нашей планеты и смогли проанализировать данные, полученные после исследования солнечного ветра. Сама станция стала искусственной кометой.
Также интересно, что АМС «Луна-1» преодолела барьер первой космической скорости и дошла до отметки второй. Таким образом, станция успешно ушла от земной гравитации и стала солнечным спутником.
Тем не менее, станция смогла пролететь 6 тысяч километров в направлении Луны. Также ученым удалось получить данные об эксперименте, который проводился на борту спутника АМС «Луна-1». Представители государственной корпорации «Роскосмос» считают, что тогда исследователи смогли достичь выдающихся результатов.
Ученые впервые получили данные от радиационного кольца нашей планеты и смогли проанализировать данные, полученные после исследования солнечного ветра. Сама станция стала искусственной кометой.
Также интересно, что АМС «Луна-1» преодолела барьер первой космической скорости и дошла до отметки второй. Таким образом, станция успешно ушла от земной гравитации и стала солнечным спутником.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00