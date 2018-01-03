59 лет назад был запущен спутник АМС «Луна-1»

Тем не менее, станция смогла пролететь 6 тысяч километров в направлении Луны. Также ученым удалось получить данные об эксперименте, который проводился на борту спутника АМС «Луна-1». Представители государственной корпорации «Роскосмос» считают, что тогда исследователи смогли достичь выдающихся результатов.Ученые впервые получили данные от радиационного кольца нашей планеты и смогли проанализировать данные, полученные после исследования солнечного ветра. Сама станция стала искусственной кометой.Также интересно, что АМС «Луна-1» преодолела барьер первой космической скорости и дошла до отметки второй. Таким образом, станция успешно ушла от земной гравитации и стала солнечным спутником.