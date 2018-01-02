Звезда "Дома-2" Александра Гозиас ужаснула постаревшим лицом

На новой фотографии, сделанной во время одного из мероприятий, девушка предстала с макияжем, однако абсолютно, и это естественно, без фотошопа. На снимке телезвезда смотрится куда старше, чем на остальных фотографиях, размещённых на странице в Instagram прежде. Поклонники отметили, что морщины и дряблая кожа сильно отталкивают.Как считают фолловеры, не имеющие ничего против Гозиас, но и не желающие закрывать глаза на ухудшения во внешности экс-жительницы главной телестройки России, за пределами проекта ТНТ возлюбленной Константина Иванова пришлось так сильно страдать, что негативные эмоции отложились на внешнем виде.К слову, не так давно Гозиас возобновила отношения с Ивановым. До этого пара сожительствовала в столичной квартире и занималась совместным бизнесом. В какой-то момент общее дело молодых людей перестало приносить доход, а потом Константин и вовсе оказался на улице, так как жилище принадлежало его второй половинке, а с ней парень расстался.