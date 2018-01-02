Акунин выложил главу последнего романа о приключениях Фандорина

Первую главу последней своей книги «Не прощаюсь» о детективе Эрасте Фандорине писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий сейчас в Великобритании, выложил в своем аккаунте в Фейсбук.Роман «Не прощаюсь» из серии «Приключения Эраста Фандорина» должен выйти из печати в начале февраля. Опубликовав главу из романа, Борис Акунин сопроводил ее, обратившись к поклонникам приключений Фандорина, подчеркнув, что первая глава – своеобразный новогодний подарок, из нее читатель узнает, что ждет главного героя в так называемом черном-черном городе. А до февраля не так долго осталось, чтобы прочитать роман полностью.Заметим, что романы этой серии писатель творил на протяжении двадцати лет, то есть, начиная с 1998 года. Произведения вышли по всему миру в переводе на более чем три десятка языков. Три книги Акунина были экранизированы – «Азазель», «Статский советник» и «Турецкий гамбит».