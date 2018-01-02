Дима Билан трогательно поздравил Яну Рудковскую с Днем рождения

Певец Дима Билан в своем аккаунте Instagram поделился фотографией, на которой запечатлено, как он поздравляет своего продюсера Яну Рудковскую с Днем рождения. К снимку он добавил теплые слова в ее адрес.Билан обратился в подписи к фото к Рудковской, назвав ее Янчик, и выразил ей свое отношение, как к компаньону, с которым он бороздит просторы шоу бизнеса и «да вообще много чего».Билан выразил свое восхищение Рудковской, называя ее невероятной, красавицей, мудрой мамой, успешной и целеустремленной, стремящейся стать эталоном во всем. «Держу пари, что следующая твоя цель - это захватить, полюбовно, мир!!!» - написал певец.Дима пожелал Яне в подписи к посту семейного счастья, понимания, неиссякаемого здоровья, множество идей, которые реализуются на 100%, массу ярких и позитивных эмоций.«Очень тебя люблю и ценю!!! С днём рождения, дорогая!!! Обнимаю тебя сильно-сильно!!!» - добавил Билан.Фолловеры присоединились в комментариях к поздравлению Димы. За полчаса его пост набрал более 17 тысяч лайков.