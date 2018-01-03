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Фильм «Движение вверх» получил наивысшие оценки зрителей
В России проходит премьера фильма «Движение вверх» и лента уже собрала около одного миллиона зрителей. Большая часть аудитории очень высоко оценивает кинокартину.

Фильм «Движение вверх» получил наивысшие оценки зрителей


Так 73% посмотревших этот фильм дали 10 баллов проекту. Как сообщают на телевизионном канале «Россия», опрос зрителей проводился сразу после сеансов, для этого журналисты посетили 12 самых больших городов России. По словам зрителей, данный фильм превосходит даже ленту «Легенда №17». Напомним, что на большие экраны страны эта картина вышла 28 декабря.

Лента создана на основе реальной истории о советских спортсменах, которые сделали очень многое и заработали победу в спортивном состязании. При этом людям пришлось рисковать честью команды, а также страны.

Россияне, которые посмотрели фильм «Движение вверх» считают, что картина передает именно те чувства, которые сейчас необходимы жителям России.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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