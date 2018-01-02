Ксения Собчак удалила из Instagram скандальное видео с танцами у храма

"About last night или Пусси Райот уже не те", - так подписала весёлый видеоролик Собчак.

Ксения Собчак давно зарекомендовала себя как одна из самых скандальных персон отечественного шоу-бизнеса. Это помогало, когда она работала ведущей скандальной телестройки "Дом-2", в статусе же кандидата на пост президента России подобные выходки вызывают у народа крайне негативные эмоции.На опубликованных кадрах Ксения танцует у храма между двумя мужчинами, одним из которых является Максим Виторган, супруг телезвезды. В руках неизвестного мужчины видна бутылка, возможно, с алкогольным напитком, что автоматически наводит на определённого рода мысли.Пользователи Instagram возмутились, воспринимая поступок Собчак как прямое издевательство над православными верующими. Негативной критики было так много, что Ксения приняла решение избавить свой Instagram от нашумевшего ролика. Тем не менее запись уже распространилась по всей Сети.