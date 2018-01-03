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Темную сущность зафиксировали на видео полицейские Перу
Полицейские посредством камер уличного наблюдения зафиксировали, по их мнению, потустороннюю сущность. Мистический инцидент произошел в городке Уарасе (Перу). Видеоролик, который бдительные представители правопорядка «залили» в Сеть, наделали много шума и жаркие дискуссии.

Темную сущность зафиксировали на видео полицейские Перу


Как рассказали полицейские, 25 декабря, в аккурат на католическое Рождество, через камеры уличного видеонаблюдения ими был зафиксирован припаркованный посреди улицы автомобиль, в салоне которого компания молодых людей распивали спиртные напитки. Правоохранители решили проследить за ними, дабы удостоверится, что они в нетрезвом состоянии никуда не поедут.



Однако в какой-то момент на камеру попался темный сгусток. Некая сущность приблизилась к автомобилю, потом осела на его капот и некоторое время там отдыхала. По крайней мере, так думают полицейские. После сущность направилась далее по своему намеченному маршруту.

Полицейские клянутся, что никогда не встречались ни с чем подобным, хотя в органах правопорядка работают более 30 лет. Также ими было засвидетельствовано, что никакой обработки видео не поддавалось. Видеоролик наделал в Сети много шума и жаркие дискуссии относительно происхождения мистического темного сгустка.
В мире / Общество
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 05:00
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