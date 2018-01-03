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Появился список самых доходных фильмов прошлого года
Эксперты издания Deadline составили список самых кассовых кинолент, премьеры которых состоялись в 2017 году. Таким образом, было установлено, что общее количество кассовых сборов за прошлый год достигло отметки в 39,9 миллиарда долларов.

Появился список самых доходных фильмов прошлого года


Считается, что этот показатель стал самым большим за всю историю мировой киноиндустрии. Так особенно отмелись в прошлом году китайские кинокомпании. Особенно стоит выделить фильм под названием «Война волков-2». Картина принесла студии 870 миллионов долларов.

Из американских фильмов рекордные показатели в графе кассовых сборов установили такие проекты как «Красавица и чудовище» с результатом 1,26 млрд., «Форсаж 8» с результатом 1,23 млрд., «Звёздные войны: Последние джедаи» с доходом 1,04 млрд., «Гадкий я 3» с результатом 1,03 млрд., и «Человек-паук: Возвращение домой» с прибылью 880 млн. долларов.

Стоит отметить, что фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» должен выйти в китайский прокат 5-го января, поэтому окончательный результат по этой картине еще не представлен.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
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