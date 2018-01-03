Появился список самых доходных фильмов прошлого года

Считается, что этот показатель стал самым большим за всю историю мировой киноиндустрии. Так особенно отмелись в прошлом году китайские кинокомпании. Особенно стоит выделить фильм под названием «Война волков-2». Картина принесла студии 870 миллионов долларов.Из американских фильмов рекордные показатели в графе кассовых сборов установили такие проекты как «Красавица и чудовище» с результатом 1,26 млрд., «Форсаж 8» с результатом 1,23 млрд., «Звёздные войны: Последние джедаи» с доходом 1,04 млрд., «Гадкий я 3» с результатом 1,03 млрд., и «Человек-паук: Возвращение домой» с прибылью 880 млн. долларов.Стоит отметить, что фильм «Звёздные войны: Последние джедаи» должен выйти в китайский прокат 5-го января, поэтому окончательный результат по этой картине еще не представлен.