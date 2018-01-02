Группа «Serebro» в новом составе презентовала клип на песню «Новый год»

Российская поп-группа «Serebro» представила 1 января свой новый видеоклип, который был снят на песню «Новый год». Работа исполнительниц была впервые выполнена в новом составе группы.В официальном аккаунте трио в Instagram исполнительницы сообщили: «Лапуси, с новым годом! Кто проснулся? Болит голова? Если да - то у нас есть лекарство. Смотрите, наслаждайте, угорайте».В видеоролике впервые присутствует новая участница группы «Serebro» Татьяна Моргунова, которая в составе заменила Полину Фаворскую. Ее кандидатура была выбрана путем голосования в Сети фанатами женского трио.