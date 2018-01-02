АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Группа «Serebro» в новом составе презентовала клип на песню «Новый год»
Группа «Serebro» 1 января презентовала видеоклип, снятый на песню «Новый год». Ролик стал первой совместной работой исполнительниц в новом составе.
Группа «Serebro» в новом составе презентовала клип на песню «Новый год»


Российская поп-группа «Serebro» представила 1 января свой новый видеоклип, который был снят на песню «Новый год». Работа исполнительниц была впервые выполнена в новом составе группы.

В официальном аккаунте трио в Instagram исполнительницы сообщили: «Лапуси, с новым годом! Кто проснулся? Болит голова? Если да - то у нас есть лекарство. Смотрите, наслаждайте, угорайте».

В видеоролике впервые присутствует новая участница группы «Serebro» Татьяна Моргунова, которая в составе заменила Полину Фаворскую. Ее кандидатура была выбрана путем голосования в Сети фанатами женского трио.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 18:08
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники
В Италии в профессоре математики Руджеро Фредди
Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench
Российские компьютеры объединят на МКС в единую
Появились технические характеристики смартфона
Акунин выложил главу последнего романа о
Просмотреть все новости