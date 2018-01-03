Представлены характеристики девайса Sharp FS8015

На данный момент на веб-ресурсе Sharp можно ознакомиться с детальным обзором новинки. Так стало известно, что внутри девайса оказался процессор с восемью ядрами, которые работают с тактовой частотой 2,2 ГГц. Объем оперативной памяти будет на уровне шести гигабайт, а количество свободного места на съемном носителе достигает отметки в 4 Гб. Full Screen-экран обладает разрешением 2160х1080 пикселей.Основная камера выполнена по сдвоенной технологии, разрешение объективов предлагает качество в 12 и 13 Мп. Фронтальный модуль отлично подходит для любителей селфи, поскольку он обладает 16-мегапиксельным разрешением. Емкость аккумуляторной батареи 3,1 тысячи мАч.Известно, что смартфон Sharp FS8015 должен появиться в доступе уже в этом году, но по поводу возможной цены этого устройства еще нет никакой информации.