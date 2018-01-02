Участница "Дома-2" Елена Хромина настроена бороться за Романа Гриценко

Гриценко совсем разочаровался, ухаживая за Бузовой на протяжении трёх месяцев, так и не добившись сколько-нибудь значимых результатов. А тут появилась симпатичная молодая девушка, которая сама проявляет желание романтических отношений. Роман решил попытаться построить любовь с Еленой, но Ольге Бузовой это совсем не понравилось: ведущая обвинила парня в неискренности и пустила горькую слезу.Гриценко понял, что с Бузовой у него был реальный шанс, поэтому отказался от общения с Хроминой, снова начав ухаживать за Ольгой. Только вот отвергнутая 22-летним парнем Елена не собирается отступать. О своих намерениях относительно уроженца Омска девушка рассказала в Instagram.Елена призналась, что у неё на протяжении долгого времени были отношения с любимым мужчиной, после расставания с которым она думала, что уже никогда подобного в её жизни не произойдёт. Появился Гриценко, который помог девушке снова почувствовать любовь.