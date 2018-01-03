АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны кулинарного шедевра месье Оливье: Создатель любимого народного салата унес изюминки настоящего рецепта в могилу
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

В LG анонсировали дисплей OLED с качеством картинки 8K
Южнокорейский бренд LG в преддверии CES 2018 представил большой OLED-дисплей с диагональю 88 дюйма. Известно, что этот большой экран позволит просматривать картинку в качестве 8К.

В LG анонсировали дисплей OLED с качеством картинки 8K


По данным производителя, дисплей передает разрешение 7680 × 4320 пикселей. Такой стандарт качества намного выше, чем 1080p Full HD и даже 4K UHD. Очень интересно, что именно система OLED позволила инженерам собрать очень тонкий экран, поскольку из-за конфигурации внутри корпуса много места не понадобилось. Благодаря тому, что светодиоды излучают свет, новинка может в будущем оказаться дешевле своих предшественников, а также использовать намного меньше электроэнергии.

В подразделении LG Display считают появление 8K OLED-экрана технологическим прорывом, поскольку в скором времени они станут пользоваться огромным спросом вследствие распространения VR-технологий. Тем не менее, дисплеи 4К еще долгое время не выйдут из пользования.
Стоит отметить, что в компании пока не говорят, когда новинка появится на рынке.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Таджикистане отравленный плов стал причиной
Марина Африкантова перепугала Сеть своими
Maserati отзывает в США и Канаде 1 500 авто
Окольцованное Солнце решит нехватку энергии на
В Сочи пьяный водитель на авто застрял на лестнице
Участник "Дома-2" Алексей Чайчиц удивил себя и
Просмотреть все новости