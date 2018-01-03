В LG анонсировали дисплей OLED с качеством картинки 8K

По данным производителя, дисплей передает разрешение 7680 × 4320 пикселей. Такой стандарт качества намного выше, чем 1080p Full HD и даже 4K UHD. Очень интересно, что именно система OLED позволила инженерам собрать очень тонкий экран, поскольку из-за конфигурации внутри корпуса много места не понадобилось. Благодаря тому, что светодиоды излучают свет, новинка может в будущем оказаться дешевле своих предшественников, а также использовать намного меньше электроэнергии.В подразделении LG Display считают появление 8K OLED-экрана технологическим прорывом, поскольку в скором времени они станут пользоваться огромным спросом вследствие распространения VR-технологий. Тем не менее, дисплеи 4К еще долгое время не выйдут из пользования.Стоит отметить, что в компании пока не говорят, когда новинка появится на рынке.