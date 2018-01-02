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Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники
Специалисты в ходе соцопросов и изучения данных статистики ЗАГСов выяснили, как праздники влияют на секс.
Специалисты выяснили, как на секс влияют праздники


Большинство людей считает, что праздничные дни – лучшее время для занятий сексом, при этом самые популярные из них у россиян новогодние выходные. Согласно данным соцопросов и статистики ЗАГСов, у большей части граждан РФ дата рождения приходится на сентябрь.

Специалисты считают, что новогодние праздники наиболее располагают к сексу, так как во время них больше выходных, соответственно есть больше времени для проведения с любимым человеком, да и настроение особенное в эти дни.

Увеличенную частоту зачатий в новогодние праздники ученые объясняют тем, что в холодное время года у сперматозоидов увеличивается активность. К этому добавляется нежелание людей часто гулять из-за холодной погоды – сидя больше дома, есть больше времени на секс.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 23:45
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