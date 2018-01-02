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Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench
На бенчмарке GFXBench появились характеристики смартфона Sony Xperia XA2 Ultra. Так на сайте сервиса устройство поучило кодовое имя H4233.

Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench


В основу аппаратной начинки лег процессор Snapdragon 630 с восемью ядрами модели ARM Cortex-A53. Интересно, что чипсет способен обрабатывать 64-битные операции. В качестве графического ускорителя представлен чип Adreno 508. Основная камера обладает разрешением в 21 мегапиксель, что позволит пользователю создавать видео со стандартом качества 4К. Благодаря наличию модуля X12 LTE у юзера появится возможность использовать сотовую связь 4G.

Диагональ экрана составляет 6 дюймов. Для временного хранения данных будет использоваться плата основного записывающего устройства на 4 гигабайта, а объем встроенной памяти будет на уровне 64 Гб. Для управления программным обеспечением выбрана операционная система Android 8.0 Oreo.

Первое появление Sony Xperia XA2 Ultra должно состояться в рамках MWC в феврале.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:30
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