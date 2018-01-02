Sony Xperia XA2 Ultra протестировали на GFXBench

В основу аппаратной начинки лег процессор Snapdragon 630 с восемью ядрами модели ARM Cortex-A53. Интересно, что чипсет способен обрабатывать 64-битные операции. В качестве графического ускорителя представлен чип Adreno 508. Основная камера обладает разрешением в 21 мегапиксель, что позволит пользователю создавать видео со стандартом качества 4К. Благодаря наличию модуля X12 LTE у юзера появится возможность использовать сотовую связь 4G.Диагональ экрана составляет 6 дюймов. Для временного хранения данных будет использоваться плата основного записывающего устройства на 4 гигабайта, а объем встроенной памяти будет на уровне 64 Гб. Для управления программным обеспечением выбрана операционная система Android 8.0 Oreo.Первое появление Sony Xperia XA2 Ultra должно состояться в рамках MWC в феврале.