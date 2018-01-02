Появились технические характеристики смартфона Alcatel 3C

Так смартфон получил 6-дюймовый дисплей, который предложит пользователю разрешение в 720 на 1440 пикселей. Безрамочный девайс будет работать на базе процессора MediaTek MT8321, в котором установлено 4 ядра. Что касается объема памяти, то для ОЗУ будет доступно 1 гигабайт свободного пространства, а у съемного накопителя появится 16 Гб. За автономность будет отвечать 3 тысячи мАч. Основная камера обладает разрешением 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп.Из интерфейсов появились такие опции как Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS.В продажу модель Alcatel 3C выйдет с ценником в 120 евро.