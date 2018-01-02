Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выходит замуж

Как и многие знаменитости, Эрика в канун волшебной ночи поздравила в Instagram своих фанатов, опубликовав соответствующее видео. В нем певица, скромно, но дорого сверкая драгоценностями, желает поклонникам быть любимыми и любить, потому что любовь – это главное в жизни. Как бы невзначай в ролике девушка «засветила» золотое колечко с крупным бриллиантом, которое красовалось на безымянном пальце правой руки.Тут же фанаты «заподозрили» очаровательную блондинку в скором замужестве, потому что это колечко чрезвычайно напоминает обручальное. Однако солистка «ВИА Гра», как и многие участницы этого коллектива, неохотно делится подробностями личного плана. Поэтому поклонникам пока остается только теряться в догадках.