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Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выходит замуж
Именно такой вывод сделали поклонники об изменениях в личной жизни Эрики Герцег после того, как солистка «ВИА Гра» обнародовала видео с новогодними поздравлениями.
Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег выходит замуж


Как и многие знаменитости, Эрика в канун волшебной ночи поздравила в Instagram своих фанатов, опубликовав соответствующее видео. В нем певица, скромно, но дорого сверкая драгоценностями, желает поклонникам быть любимыми и любить, потому что любовь – это главное в жизни. Как бы невзначай в ролике девушка «засветила» золотое колечко с крупным бриллиантом, которое красовалось на безымянном пальце правой руки.

Тут же фанаты «заподозрили» очаровательную блондинку в скором замужестве, потому что это колечко чрезвычайно напоминает обручальное. Однако солистка «ВИА Гра», как и многие участницы этого коллектива, неохотно делится подробностями личного плана. Поэтому поклонникам пока остается только теряться в догадках.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:09
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