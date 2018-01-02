Dell и Lenovo готовят новые ноутбуки для выставки CES 2018

У компании Dell стоит отметить ноутбуки XPS 13 9370 и Dell XPS 15 9575. Первый девайс оснастят 13,3-дюймовым дисплеем, а второй – 15,6-дюймовым. Второе устройство является полностью новым, поскольку сделано по-новому проекту. Так ноутбук «2 в 1» получит процессор Intel Core i-8, который будет сопровождаться GPU HD 630. Вдобавок ко всему компьютер будет иметь 8, 16 Гб ОЗУ, а также 256, 512 Гб на SSD-носителе.Что касается компании Lenovo, то в рамках мероприятия она представит такие новинки как ThinkPad L380 Yoga, ThinkPad Yoga с 13,6-дюймовым дисплеем, новые ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad 11e, ThinkPad X1 Yoga и ThinkPad X1 Tablet. Стоит отметить, что производитель также собирается обновиться внешний вид ThinkPad X280, ThinkPad X480s, ThinkPad X380 Yoga, ThinkPad L380, ThinkPad L480, ThinkPad L580, ThinkPad T480 и ThinkPad T580.