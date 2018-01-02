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Джонни Депп обанкротился и распродает имущество
Джонни Депп, являющийся популярным голливудским актером, имеет большие долги и испытывает большие финансовые трудности. Через банкротство артист выставил на продажу свой американский особняк и квартиры.

Джонни Депп обанкротился и распродает имущество

Многие фанаты, когда узнали, не поверили, что высокооплачиваемый голливудский актер на грани банкротства. Через неудачный брак артист до сих пор посещает судебные заседания, при этом актер судится и с родной сестрой, которая тратила деньги Деппа.

Женщина за счет брата устроила себе роскошную свадьбу и оплатила дорогостоящие путешествия. Юристы Джонни порекомендовали ему продать свое имущество, чтобы покрыть долги. Артист также на продажу выставил свою винодельню, которая находится во Франции.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:52
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