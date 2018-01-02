Джонни Депп обанкротился и распродает имущество
Джонни Депп, являющийся популярным голливудским актером, имеет большие долги и испытывает большие финансовые трудности. Через банкротство артист выставил на продажу свой американский особняк и квартиры.
Многие фанаты, когда узнали, не поверили, что высокооплачиваемый голливудский актер на грани банкротства. Через неудачный брак артист до сих пор посещает судебные заседания, при этом актер судится и с родной сестрой, которая тратила деньги Деппа.
Женщина за счет брата устроила себе роскошную свадьбу и оплатила дорогостоящие путешествия. Юристы Джонни порекомендовали ему продать свое имущество, чтобы покрыть долги. Артист также на продажу выставил свою винодельню, которая находится во Франции.
Многие фанаты, когда узнали, не поверили, что высокооплачиваемый голливудский актер на грани банкротства. Через неудачный брак артист до сих пор посещает судебные заседания, при этом актер судится и с родной сестрой, которая тратила деньги Деппа.
Женщина за счет брата устроила себе роскошную свадьбу и оплатила дорогостоящие путешествия. Юристы Джонни порекомендовали ему продать свое имущество, чтобы покрыть долги. Артист также на продажу выставил свою винодельню, которая находится во Франции.