Джонни Депп обанкротился и распродает имущество

Многие фанаты, когда узнали, не поверили, что высокооплачиваемый голливудский актер на грани банкротства. Через неудачный брак артист до сих пор посещает судебные заседания, при этом актер судится и с родной сестрой, которая тратила деньги Деппа.Женщина за счет брата устроила себе роскошную свадьбу и оплатила дорогостоящие путешествия. Юристы Джонни порекомендовали ему продать свое имущество, чтобы покрыть долги. Артист также на продажу выставил свою винодельню, которая находится во Франции.